В Баку состоялся "Утренний марафон" в рамках MINEPS VII

В рамках VII Международной конференции министров и высших должностных лиц по физической культуре и спорту (MINEPS VII) в Баку состоялся "Утренний марафон".
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Забег стартовал сегодня в 07:00 перед "Бульвар отелем" в "Белом городе".
В марафоне принял участие министр спорта и молодежи Фарид Гаибов.
Напомним, в Баку продолжается VII Международная конференция министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (MINEPS VII). В конференции и связанных с ней мероприятиях принимают участие более 50 министров и высокопоставленных чиновников, более 540 представителей из 124 стран и международных организаций.