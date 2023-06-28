В Баку состоялся "Утренний марафон" в рамках MINEPS VII

В рамках VII Международной конференции министров и высших должностных лиц по физической культуре и спорту (MINEPS VII) в Баку состоялся "Утренний марафон".

В рамках VII Международной конференции министров и высших должностных лиц по физической культуре и спорту (MINEPS VII) в Баку состоялся "Утренний марафон".

Как сообщает Report , марафон проводится при поддержке министерства молодежи и спорта Азербайджана.

Забег стартовал сегодня в 07:00 перед "Бульвар отелем" в "Белом городе".

В марафоне принял участие министр спорта и молодежи Фарид Гаибов.

Напомним, в Баку продолжается VII Международная конференция министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (MINEPS VII). В конференции и связанных с ней мероприятиях принимают участие более 50 министров и высокопоставленных чиновников, более 540 представителей из 124 стран и международных организаций.