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В Баку состоялся "Утренний марафон" в рамках MINEPS VII

В Баку состоялся "Утренний марафон" в рамках MINEPS VII В рамках VII Международной конференции министров и высших должностных лиц по физической культуре и спорту (MINEPS VII) в Баку состоялся "Утренний марафон".
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28 июня 2023 г. 07:20
В Баку состоялся Утренний марафон в рамках MINEPS VII

В рамках VII Международной конференции министров и высших должностных лиц по физической культуре и спорту (MINEPS VII) в Баку состоялся "Утренний марафон".

Как сообщает Report, марафон проводится при поддержке министерства молодежи и спорта Азербайджана.

Забег стартовал сегодня в 07:00 перед "Бульвар отелем" в "Белом городе".

В марафоне принял участие министр спорта и молодежи Фарид Гаибов.

Напомним, в Баку продолжается VII Международная конференция министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (MINEPS VII). В конференции и связанных с ней мероприятиях принимают участие более 50 министров и высокопоставленных чиновников, более 540 представителей из 124 стран и международных организаций.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda MINEPS VII çərçivəsində “Səhər marafonu” keçirilib

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