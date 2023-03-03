В Баку состоялось заседание Европейского гимнастического союза

В Баку состоялось заседание Европейского гимнастического союза (European Gymnastics).

В Баку состоялось заседание Европейского гимнастического союза (European Gymnastics).

Как сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана, заседание носило подготовительный характер к чемпионату Европы по художественной гимнастике, который пройдет в Баку 17-21 мая.

В заседании приняли участие гендиректор Европейского гимнастического союза Лиза Вортман, президент Технического комитета организации по художественной гимнастике Евангелия Трикомити, генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде, спортивный директор Федерации Наталья Буланова и другие.