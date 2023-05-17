О нас

В Баку состоялось торжественное открытие чемпионата Европы по художественной гимнастике

В Баку состоялось торжественное открытие чемпионата Европы по художественной гимнастике В Баку состоялась торжественная церемония открытия 39-го чемпионата Европы по художественной гимнастике.
Индивидуальные
17 мая 2023 г. 19:28
В Баку состоялось торжественное открытие чемпионата Европы по художественной гимнастике

В Баку состоялась торжественная церемония открытия 39-го чемпионата Европы по художественной гимнастике.

Как сообщает Report, сначала был проведен парад флагов стран-участниц.

Представитель федерации гимнастики Испании Моника Форни Гарсия от имени судей, азербайджанская гимнастка Гюллю Агаларзаде от имени спортсменов, тренер сборной Черногории Весна Поднич от имени тренеров принесли торжественную присягу. Эти клятвы еще раз напомнили всем участникам и зрителям, что соблюдение принципов и идеалов здоровой конкуренции, справедливого судейства, справедливости в спорте имеет наивысший приоритет.

Президент Европейской гимнастики, министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов поздравил участников церемонии открытия и пожелал успехов. Напомнив, что Азербайджан уже в пятый раз принимает чемпионат Европы по художественной гимнастике, Ф.Гаибов отметил, что в нашей стране организованы два чемпионата мира по этому виду гимнастики. Он сказал, что несколько дней назад совет Международной федерации гимнастики поручил нашей стране проведение чемпионата мира 2027 года: "Поздравляю всех любителей гимнастики с этим событием".

Выразив благодарность президенту Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой, местному Организационному комитету и волонтерам за высокий уровень организации турнира, Ф.Гаибов отметил, что забота государства о проведении столь престижных соревнований неоспорима: "Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда с большим вниманием относится к спорту и спортсменам".

Пожелав участникам удачи, Ф.Гаибов объявил чемпионат открытым.

Затем известный певец Вагиф Нагиев исполнил Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Церемония открытия продолжилась художественной частью.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda bədii gimnastika üzrə Avropa çempionatının təntənəli açılış mərasimi olub

Самое важное

Президент и первая леди ознакомились с XVI выставкой Caspian Agro и XXVIII выставкой InterFood Azerbaijan
ФотоПрезидент и первая леди ознакомились с XVI выставкой Caspian Agro и XXVIII выставкой InterFood Azerbaijan
17 мая 2023 г. 15:56
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
17 мая 2023 г. 15:28
Председатель парламента Молдовы: Часть народа хочет объединиться с Румынией, мы - одна нация
ФотоПредседатель парламента Молдовы: Часть народа хочет объединиться с Румынией, мы - одна нация
17 мая 2023 г. 14:27
На будущей неделе начнется прием документов на конкурс по трудоустройству учителей
На будущей неделе начнется прием документов на конкурс по трудоустройству учителей
16 мая 2023 г. 16:46
Началось спецзаседание Милли Меджлиса, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
Началось спецзаседание Милли Меджлиса, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
16 мая 2023 г. 11:41
Разоблачены лица, привлеченные к тайному сотрудничеству со спецслужбами Армении - ВИДЕО
Разоблачены лица, привлеченные к тайному сотрудничеству со спецслужбами Армении - ВИДЕО
16 мая 2023 г. 09:13
Закир Гасанов: Предотвращено расширение провокаций со стороны ВС Армении
Закир Гасанов: Предотвращено расширение провокаций со стороны ВС Армении
15 мая 2023 г. 16:24
В Министерстве обороны Азербайджана состоялось служебное совещание
В Министерстве обороны Азербайджана состоялось служебное совещание
15 мая 2023 г. 16:16
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента Арабского парламента
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента Арабского парламента
15 мая 2023 г. 14:43
МИД Азербайджана: Считаем брюссельскую встречу полезной и результативной
МИД Азербайджана: Считаем брюссельскую встречу полезной и результативной
15 мая 2023 г. 12:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi