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В Баку состоялось открытие Кубка мира по спортивной гимнастике

В Баку состоялось открытие Кубка мира по спортивной гимнастике В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по спортивной гимнастике.
Индивидуальные
7 марта 2024 г. 12:38
В Баку состоялось открытие Кубка мира по спортивной гимнастике

В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по спортивной гимнастике.

Как сообщает Report, на мероприятии в Национальной гимнастической арене выступил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Он пожелал участникам соревнований успехов.

"Уже несколько лет в нашей стране проводится Кубок мира. Число участников соревнований с каждым годом растет. В год мы принимаем как минимум три Кубка мира. За это я хотел бы поблагодарить президента Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиеву", - сказал Гаибов.

Отметим, что Кубок мира, в котором примут участие около 300 спортсменов из 67 стран, завершится 10 марта.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda idman gimnastikası üzrə Dünya Kubokunun açılış mərasimi keçirilib

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