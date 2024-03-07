В Баку состоялось открытие Кубка мира по спортивной гимнастике

В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по спортивной гимнастике.

В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по спортивной гимнастике.

Как сообщает Report, на мероприятии в Национальной гимнастической арене выступил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Он пожелал участникам соревнований успехов.

"Уже несколько лет в нашей стране проводится Кубок мира. Число участников соревнований с каждым годом растет. В год мы принимаем как минимум три Кубка мира. За это я хотел бы поблагодарить президента Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиеву", - сказал Гаибов.

Отметим, что Кубок мира, в котором примут участие около 300 спортсменов из 67 стран, завершится 10 марта.