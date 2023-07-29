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В Баку состоялось открытие и жеребьевка Кубка мира по шахматам

В Баку состоялось открытие и жеребьевка Кубка мира по шахматам В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по шахматам.
Индивидуальные
29 июля 2023 г. 19:30
В Баку состоялось открытие и жеребьевка Кубка мира по шахматам

В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по шахматам.

Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, президент Азербайджанской шахматной федерации, вице-президент ФИДЕ Махир Мамедов, официальные лица других местных федераций, шахматисты и др.

Сначала на сцену вынесли шахматные фигуры. Интересную сценку представили персонажи, одетые в форму шахматных фигур. Затем прозвучал Государственный гимн.

После этого был показан видеоролик о развитии и популяризации шахмат в Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda şahmat üzrə Dünya Kubokunun açılış və püşkatma mərasimi keçirilib

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