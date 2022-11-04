В Баку состоялась торжественная церемония открытия турнира Большого шлема

4 ноября во Дворце спорта имени Гейдара Алиева состоялась церемония открытия Бакинского турнира Большого шлема.

4 ноября во Дворце спорта имени Гейдара Алиева состоялась церемония открытия Бакинского турнира Большого шлема.

Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, в начале церемонии был показан видеоролик, посвященный достижениям Азербайджана по дзюдо в 2022 году.

Министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики Фарид Гаибов поприветствовал спортсменов и делегации, посетившие страну, и сказал, что дзюдо является одним из самых любимых видов спорта в Азербайджане.

Президент Европейского союза дзюдо (ЕСД) Ласло Тот поприветствовал всех участников от имени главы Международной федерации дзюдо и поблагодарил ЕСД за вклад в организацию мероприятия.

Затем прозвучали Гимны Азербайджанской Республики и Международной федерации дзюдо.