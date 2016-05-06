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    ​В Баку состоялась церемония открытия турнира по дзюдо "Большой шлем"

    Министр: Азербайджан с гордостью проводит самые престижные соревнования

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Сегодня во Дворце спорта имени Гейдара Алиева состоялась церемония открытия турнира по дзюдо "Большой шлем".

    Как сообщает Report, церемония началась с выхода на арену стран-участниц турнира.

    Выступивший в официальной части министр молодежи и спорта Азад Рагимов пожелал удачи участникам турнира, посвященного 93-й годовщине Гейдара Алиева. Он отметил, что Азербайджан с гордостью проводит самые престижные соревнования. Он также выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву за оказываемую спорту поддержку.

    Министр отметил, что количество медалей в копилке страны растет изо дня в день, а гимны звучат в различных спортивных салонах мира: "Азербайджан провел первые Европейские игры. Сейчас проводится Чемпионат Европы среди футболистов до 17 лет, Tour d`Azerbaidjan и "Большой шлем", предстоит проведение "Формулы-1", Всемирной шахматной олимпиады, Исламских игр солидарности-2017".

    Представитель Международной федерации дзюдо Насир Аль-Хамими отметил, что гордится участием в "Большом шлеме".

    Президент Азербайджанской федерации дзюдо Ровнаг Абдуллаев объявил турнир открытым, пожелал победы сильнейшим.

    После того как прозвучал государственный гимн Азербайджана, стартовала художественная часть. 

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