​В Баку состоялась церемония открытия турнира по дзюдо "Большой шлем"

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Сегодня во Дворце спорта имени Гейдара Алиева состоялась церемония открытия турнира по дзюдо "Большой шлем".

Как сообщает Report, церемония началась с выхода на арену стран-участниц турнира.

Выступивший в официальной части министр молодежи и спорта Азад Рагимов пожелал удачи участникам турнира, посвященного 93-й годовщине Гейдара Алиева. Он отметил, что Азербайджан с гордостью проводит самые престижные соревнования. Он также выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву за оказываемую спорту поддержку.

Министр отметил, что количество медалей в копилке страны растет изо дня в день, а гимны звучат в различных спортивных салонах мира: "Азербайджан провел первые Европейские игры. Сейчас проводится Чемпионат Европы среди футболистов до 17 лет, Tour d`Azerbaidjan и "Большой шлем", предстоит проведение "Формулы-1", Всемирной шахматной олимпиады, Исламских игр солидарности-2017".

Представитель Международной федерации дзюдо Насир Аль-Хамими отметил, что гордится участием в "Большом шлеме".

Президент Азербайджанской федерации дзюдо Ровнаг Абдуллаев объявил турнир открытым, пожелал победы сильнейшим.

После того как прозвучал государственный гимн Азербайджана, стартовала художественная часть.