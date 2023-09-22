В Баку состоялась церемония открытия турнира Большого шлема по дзюдо

В Баку состоялась церемония открытия турнира Большого шлема по дзюдо, посвященного 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева

В Баку состоялась церемония открытия турнира Большого шлема по дзюдо, посвященного 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, мероприятие состоялось на Национальной гимнастической арене, где будут проходить соревнования.

В церемонии приняли участие заместитель министра молодежи и спорта Мариана Васильева, президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Набиев, президент Европейского союза дзюдо Ласло Тот и другие официальные лица.

Был представлен видеоклип, подготовленный к турниру.