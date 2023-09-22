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В Баку состоялась церемония открытия турнира Большого шлема по дзюдо

В Баку состоялась церемония открытия турнира Большого шлема по дзюдо В Баку состоялась церемония открытия турнира Большого шлема по дзюдо, посвященного 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева
Индивидуальные
22 сентября 2023 г. 16:09
В Баку состоялась церемония открытия турнира Большого шлема по дзюдо

В Баку состоялась церемония открытия турнира Большого шлема по дзюдо, посвященного 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, мероприятие состоялось на Национальной гимнастической арене, где будут проходить соревнования.

В церемонии приняли участие заместитель министра молодежи и спорта Мариана Васильева, президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Набиев, президент Европейского союза дзюдо Ласло Тот и другие официальные лица.

Был представлен видеоклип, подготовленный к турниру.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda cüdo üzrə Böyük Dəbilqə turnirinin açılış mərasimi keçirilib

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