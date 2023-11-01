В Баку состоялась церемония открытия молодежного первенства Азербайджана по боксу

В Баку состоялась церемония открытия молодежного первенства Азербайджана по боксу.

В Баку состоялась церемония открытия молодежного первенства Азербайджана по боксу.

Как сообщает Report, мероприятие началось с минуты молчания в дань памяти шехидов, отдавших свои жизни за свободу и целостность Азербайджана.

Выступивший на церемонии советник президента Федерации бокса Азербайджана Самир Гусейнов отметил, что по сравнению с прошлыми соревнованиями в этом году увеличилось количество участников.

Гусейнов сообщил, что для обеспечения еще большей объективности на чемпионат были приглашены иностранный супервайзер и два судьи Международной ассоциации бокса.