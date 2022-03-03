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В Баку состоялась церемония открытия международного турнира по гимнастике

В Баку состоялась церемония открытия международного турнира по гимнастике В Баку состоялась церемония открытия 12-ых Всемирных соревнований по акробатической гимнастике среди возрастных групп.
Индивидуальные
3 марта 2022 г. 10:23
В Баку состоялась церемония открытия международного турнира по гимнастике

В Баку состоялась церемония открытия 12-ых Всемирных соревнований по акробатической гимнастике среди возрастных групп.

Как сообщает Report, в мероприятии на Национальной гимнастической арене приняли участие заместитель министра молодежи и спорта Марьяна Васильева, член Исполнительного комитета Международной федерации гимнастики (FIG) Юсеф Аль-Табба и другие.

Васильева поприветствовала всех участников и сказала, что рада снова видеть их в Баку.

Юссеф Аль-Табба сказал, что для него большая честь выступить на церемонии открытия от имени президента Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ: "Желаю успехов всем участникам и объявляю 12-е Всемирные соревнования по акробатической гимнастике среди возрастных групп открытыми".

12-е Всемирные соревнования по акробатической гимнастике среди возрастных групп завершатся 6 марта.

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Версия на английском языке Opening ceremony of int'l gymnastics tournament held in Baku
Версия на азербайджанском языке Bakıda beynəlxalq gimnastika turnirinin açılış mərasimi keçirilib

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