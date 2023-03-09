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В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по спортивной гимнастике

В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по спортивной гимнастике В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по спортивной гимнастике.
Индивидуальные
9 марта 2023 г. 12:45
В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по спортивной гимнастике

В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по спортивной гимнастике.

Как сообщает Report, сначала на арену были вынесены флаги стран-участниц.

Завотделом министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов отметил, что в Азербайджане уже в восьмой раз проводится подобное спортивное мероприятие: "За прошедшие годы мы добились ряда успехов в сфере спортивной гимнастики. Наши представители успешно выступили на Летних олимпийских играх, показали блестящие результаты на Европейских играх и Играх исламской солидарности. На этом Кубке мира примет участие рекордное число команд".

Затем Кубок мира был объявлен открытым, прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

В кубке принимают участие 173 гимнаста из 48 стран. Азербайджан в соревновании представляют Самира Гахраманова, Назанин Теймурова, Никита Симонов и Иван Тихонов.

Сегодня пройдут классификационные выступления по вольным упражнениям, упражнениям на параллельных брусьях и кольцах среди мужчин, а также по опорному прыжку и упражнениям на разновысоких брусьях среди женщин.

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Версия на азербайджанском языке Bakıdakı Dünya Kubokunun açılış mərasimi keçirilib

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