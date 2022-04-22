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В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по художественной гимнастике

В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по художественной гимнастике В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по художественной гимнастике.
Индивидуальные
22 апреля 2022 г. 12:27
В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по художественной гимнастике

В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по художественной гимнастике.

Как сообщает Report, на мероприятии в Национальной гимнастической арене сначала на арену были вынесены флаги стран-участниц.

Заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Марьяна Васильева поприветствовала участников и пожелала им успехов. "Баку принимает еще одно престижное спортивное мероприятие. Государство уделяет особое внимание спорту в стране. Поэтому наших спортивных успехов становится больше, гимнастика в Азербайджане развивается с каждым годом. Имеющиеся условия позволяют нам проводить международные соревнования на высоком уровне. Мы благодарны президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за созданные условия".

Затем Васильева объявила Кубок мира открытым, прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Соревнования завершатся 24 апреля. Это будет 9-й Кубок мира по художественной гимнастике в Баку. Азербайджан также принимал чемпионат мира по этому виду спорта в 2005 и 2019 годах.

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Версия на английском языке Opening ceremony of World Cup in Rhythmic Gymnastics held in Baku
Версия на азербайджанском языке Bakıda bədii gimnastika üzrə Dünya Kubokunun açılış mərasimi keçirilib

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