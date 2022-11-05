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В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по греко-римской борьбе

В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по греко-римской борьбе В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по греко-римской борьбе.
Индивидуальные
5 ноября 2022 г. 16:38
В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по греко-римской борьбе

В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по греко-римской борьбе.

Как сообщает Report, в мероприятии, которая прошла в бакинском Дворце спорта, приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и член бюро Всемирного союза борьбы (UWW), а также президент UWW Europe Карл-Мартин Дитман.

Приветствуя гостей, министр Фарид Гаибов подчеркнул, что борьба является одним из самых популярных видов спорта в Азербайджане: "У нас достаточно хорошие результаты в этом виде. Федерация борьбы Азербайджана также очень активна. Наглядным примером этого является организация проходящего Чемпионата мира. Государство заботится о спорте. Вчера мы приняли участие в открытии Большого шлема по дзюдо в Баку. А сегодня стартовал еще один масштабный турнир. Спорт всегда в центре внимания нашего государства и президента. Я желаю удачи нашим спортсменам".

Карл-Мартин Дитман рассказал о важности соревнований и передал привет от имени президента UWW Ненада Лаловича.

Затем церемония открытия продолжилась художественной частью. На арену были внесены флаги Азербайджана и других стран.

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Версия на английском языке ФотоOpening ceremony of Greco-Roman Wrestling World Cup held in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda yunan-Roma güləşi üzrə Dünya Kubokunun açılış mərasimi keçirilib

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