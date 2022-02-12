О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по батутной гимнастике

В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по батутной гимнастике В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по батутной гимнастике.
Индивидуальные
12 февраля 2022 г. 11:43
В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по батутной гимнастике

В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по батутной гимнастике.

Как сообщает Report, в мероприятии на Национальной гимнастической арене приняли участие заместитель министра молодежи и спорта Марьяна Васильева, член технического комитета Международной федерации гимнастики Татьяна Шуйская и другие.

Сначала на арену внесли флаги стран-участниц.

Затем выступила Шуйская. Она поприветствовала официальных лиц, гимнастов и спортсменов соревнований: "Я рада приветствовать Индию и Иран, которые недавно присоединились к нам".

Марьяна Васильева сказала, что рада снова видеть гимнасток в Баку.

Затем прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Кубок мира по прыжкам на батуте проходит 12-13 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку.

В соревнованиях примут участие 63 спортсмена из 14 стран. Состязания пройдут по новым правилам Международной федерации гимнастики. В первый день пройдут классификационные раунды, а затем - финальные этапы среди мужчин и женщин.

На соревнованиях Азербайджан представляет член национальной сборной Сельджан Магсудова.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bakıdakı Dünya Kubokunun açılış mərasimi keçirilib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев дал интервью АЗЕРТАДЖ
ФотоПрезидент Ильхам Алиев дал интервью АЗЕРТАДЖ
11 февраля 2022 г. 20:14
Политолог: Армения должна выплатить компенсацию
Политолог: Армения должна выплатить компенсацию
11 февраля 2022 г. 16:45
Минобороны опровергло информацию об обстреле дома, где дислоцированы российские миротворцы
Минобороны опровергло информацию об обстреле дома, где дислоцированы российские миротворцы
11 февраля 2022 г. 12:43
Азербайджанские позиции в направлении Кяльбаджара вновь подверглись обстрелу
Азербайджанские позиции в направлении Кяльбаджара вновь подверглись обстрелу
11 февраля 2022 г. 11:56
Обстреляны позиции Азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского района
Обстреляны позиции Азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского района
10 февраля 2022 г. 09:24
Со времен массовой резни в Малыбейли и Гушчулар прошло 30 лет 
Со времен массовой резни в Малыбейли и Гушчулар прошло 30 лет 
10 февраля 2022 г. 00:00
Делегация из Удмуртии посетит Азербайджан с деловым визитом
Делегация из Удмуртии посетит Азербайджан с деловым визитом
9 февраля 2022 г. 13:12
Агентство развития медиа обозначило цели нового закона «О медиа»
Агентство развития медиа обозначило цели нового закона «О медиа»
9 февраля 2022 г. 12:20
В Баку сожительствовавший с 15-летней девушкой мужчина взят под надзор полиции
В Баку сожительствовавший с 15-летней девушкой мужчина взят под надзор полиции
9 февраля 2022 г. 11:42
Президент Ильхам Алиев утвердил закон О Медиа
Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О Медиа"
8 февраля 2022 г. 18:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi