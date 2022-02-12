В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по батутной гимнастике

В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по батутной гимнастике.

В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по батутной гимнастике.

Как сообщает Report, в мероприятии на Национальной гимнастической арене приняли участие заместитель министра молодежи и спорта Марьяна Васильева, член технического комитета Международной федерации гимнастики Татьяна Шуйская и другие.

Сначала на арену внесли флаги стран-участниц.

Затем выступила Шуйская. Она поприветствовала официальных лиц, гимнастов и спортсменов соревнований: "Я рада приветствовать Индию и Иран, которые недавно присоединились к нам".

Марьяна Васильева сказала, что рада снова видеть гимнасток в Баку.

Затем прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Кубок мира по прыжкам на батуте проходит 12-13 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку.

В соревнованиях примут участие 63 спортсмена из 14 стран. Состязания пройдут по новым правилам Международной федерации гимнастики. В первый день пройдут классификационные раунды, а затем - финальные этапы среди мужчин и женщин.

На соревнованиях Азербайджан представляет член национальной сборной Сельджан Магсудова.