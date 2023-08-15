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В Баку состоялась церемония открытия чемпионата мира по стрельбе

В Баку состоялась церемония открытия чемпионата мира по стрельбе В Баку состоялась церемония открытия 53-го чемпионата мира по стрельбе.
Индивидуальные
15 августа 2023 г. 19:56
В Баку состоялась церемония открытия чемпионата мира по стрельбе

В Баку состоялась церемония открытия 53-го чемпионата мира по стрельбе.

Как сообщает Report, мероприятие было организовано в Baku Crystal Hall.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, выступая, поприветствовал участников мероприятия: "Добро пожаловать в Баку. В нашей стране в этом году отмечается год Гейдара Алиева. Организация соревнований в это время отнюдь не случайна. Великий лидер всегда поддерживал спортсменов. Спорт в Азербайджане - это государственная политика. Я благодарю Международную федерацию стрелкового спорта (ISSF) за то, что доверили организацию этого соревнования Баку. Желаю всем спортсменам успехов".

После этого азербайджанские спортсмены принесли на сцену флаг международной федерации стрелкового спорта.

Президент ISSF Лучано Росси подчеркнул, что Баку является местом проведения ряда международных соревнований. Он выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой.

Соревнования продлятся до 1 сентября. В турнире примут участие 1239 спортсменов из 101 страны. Азербайджан на чемпионате мира будет представлен 31 стрелком.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda atıcılıq üzrə dünya çempionatının açılış mərasimi keçirilib

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