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В Баку состоялась церемония открытия чемпионата мира по човгану

В Баку состоялась церемония открытия чемпионата мира по човгану В Азербайджане состоялась церемония открытия чемпионата мира по човгану.
Индивидуальные
10 июня 2024 г. 15:48
В Баку состоялась церемония открытия чемпионата мира по човгану

В Азербайджане состоялась церемония открытия чемпионата мира по човгану.

Как сообщает Report, на мероприятии в конноспортивном комплексе "Бина" выступили первый вице-президент Федерации конного спорта Азербайджана Басират Гулиев и президент Международной федерации човгана Бахруз Набиев, пожелав успехов участникам соревнования.

Помимо Азербайджана, в чемпионате примут участие команды Германии, Казахстана, Кувейта, Мальты, Марокко, Нигерии, Польши, Турции и Узбекистана.

Церемония закрытия чемпионата мира состоится 16 июня.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda çövkən üzrə dünya çempionatının açılış mərasimi keçirilib

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