В Баку состоялась церемония открытия чемпионата мира по човгану

В Азербайджане состоялась церемония открытия чемпионата мира по човгану.
Как сообщает Report, на мероприятии в конноспортивном комплексе "Бина" выступили первый вице-президент Федерации конного спорта Азербайджана Басират Гулиев и президент Международной федерации човгана Бахруз Набиев, пожелав успехов участникам соревнования.
Помимо Азербайджана, в чемпионате примут участие команды Германии, Казахстана, Кувейта, Мальты, Марокко, Нигерии, Польши, Турции и Узбекистана.
Церемония закрытия чемпионата мира состоится 16 июня.