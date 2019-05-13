В Баку состоялась церемония открытия Гран-при по парадзюдо, посвященного памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, на мероприятии во Дворце спорта им. Гейдара Алиева сначала прозвучал гимн Национального паралимпийского комитета.

Открыл мероприятие президент НПК Ильгар Рагимов, отметив значимость соревнования: "Основная особенность этого соревнования в присвоении лицензионных баллов к летним Паралимпийским играм "Токио 2020".

Президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер выразил удовлетворение участием в соревновании, поблагодарил правительство Азербайджана.

И.Рагимов от имени руководимой им структуры наградил М.Визера паралимпийским орденом.

Выступивший министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отметил, что у Азербайджана имеется очень богатая история дзюдо.

Заместитель министра молодежи и спорта Исмаил Исмаилов поблагодарил президента МФД М.Визера за поддержку в проведении международных соревнований по дзюдо в Азербайджане.

После соревнование было объявлено открытым и прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Отметим, что в соревновании принимают участие 212 спортсменов из 35 стран, из которых 150 мужчины и 62 женщины. Сборная Азербайджана представлена в турнире 11 парадзюдоистами и 10 парадзюдоистками. Гран-при лицензионного характера к летним Паралимпийским играм "Токио 2020" завершится 14 мая.