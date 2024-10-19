В Баку состоялась 17-я Пленарная ассамблея Международной федерации лыжного альпинизма

Баку впервые стал местом проведения 17-й Пленарной ассамблеи Международной федерации лыжного альпинизма (ISMF).

Баку впервые стал местом проведения 17-й Пленарной ассамблеи Международной федерации лыжного альпинизма (ISMF).

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие около 60 представителей из 24 стран мира.

На ассамблее выступил вице-президент Федерации зимних видов спорта Азербайджана Флориан Зенгстшмид. Он отметил, что в последние годы в стране проделана значительная работа по развитию зимних видов спорта, созданию необходимой инфраструктуры, подготовке спортсменов.

"Проведение в марте этого года в Азербайджане соревнований международной серии по лыжному альпинизму, открытие ледовой арены, а также развитие зимних видов спорта являются ярким примером развития этой сферы", - подчеркнул Ф.Зенгстшмид.

Он также сообщил, что ведется необходимая работа по организации на самом высоком уровне Кубка мира по лыжному альпинизму, который пройдет в январе 2025 года в туристическом центре "Шахдаг", и склоны уже готовы к проведению соревнований.

Президент Международной федерации лыжного альпинизма Регула Мейер высоко оценила рост интереса к лыжным видам спорта в Азербайджане и создание склонов и инфраструктуры, отвечающих международным стандартам. Р.Мейер заявила, что федерация готова и в будущем проводить в Азербайджане масштабные соревнования.