В Баку состоялась 17-я Пленарная ассамблея Международной федерации лыжного альпинизма

Баку впервые стал местом проведения 17-й Пленарной ассамблеи Международной федерации лыжного альпинизма (ISMF).
Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие около 60 представителей из 24 стран мира.
На ассамблее выступил вице-президент Федерации зимних видов спорта Азербайджана Флориан Зенгстшмид. Он отметил, что в последние годы в стране проделана значительная работа по развитию зимних видов спорта, созданию необходимой инфраструктуры, подготовке спортсменов.
"Проведение в марте этого года в Азербайджане соревнований международной серии по лыжному альпинизму, открытие ледовой арены, а также развитие зимних видов спорта являются ярким примером развития этой сферы", - подчеркнул Ф.Зенгстшмид.
Он также сообщил, что ведется необходимая работа по организации на самом высоком уровне Кубка мира по лыжному альпинизму, который пройдет в январе 2025 года в туристическом центре "Шахдаг", и склоны уже готовы к проведению соревнований.
Президент Международной федерации лыжного альпинизма Регула Мейер высоко оценила рост интереса к лыжным видам спорта в Азербайджане и создание склонов и инфраструктуры, отвечающих международным стандартам. Р.Мейер заявила, что федерация готова и в будущем проводить в Азербайджане масштабные соревнования.