В Баку состоится выставка и пробег классических автомобилей

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Автомобильная федерация Азербайджана проведет 26 августа в Баку пробег и выставку классических автомобилей.

Как сообщили Report в пресс-центре Центра Гейдара Алиева, в этот день будут экспонироваться более 100 классических автомобилей, выпущенных до 1980 года.

Это автомобили, прошедшие регистрацию на участие в пробеге, а также экспонаты, демонстрируемые на выставке классических автомобилей в Центре Гейдара Алиева.

Пробег начнется 26 августа в 16:00 перед Центром Гейдара Алиева. Классические автомобили поедут по маршруту Центр Гейдара Алиева – улица Кероглу Рагимова – улица Фатали хана Хойского – проспект Вагифа – улица Самеда Вургуна – улица Анвара Гасымзаде – улица Аббасгулу ага Бакиханова – проспект Иншаатчылар – улица Академика Льва Ландау – проспект Гусейна Джавида – проспект Парламента – улица Мехди Гусейна - улица Теймура Эльчина – улица Михаила Лермонтова – улица Ниязи – площадь Азнефть – проспект Нефтчиляр – улица Юсифа Сафарова – проспект Гейдара Алиева – Центр Гейдара Алиева и в завершении будут экспонироваться в парке перед центром.

Прошедшие регистрацию владельцы с их автомобилями должны быть перед центром в 15:30 26 августа.

После пробега в парке Центра Гейдара Алиева для различных возрастных групп будут организованы развлечения, а также фестиваль воздушных змеев и концерт.