    Индивидуальные
    • 16 января, 2026
    • 21:28
    В Баку состоится официальный экзамен по поясным разрядам

    В Баку с 31 января по 1 февраля по инициативе Азербайджанской федерации дзюдо (АФД) будет организован официальный экзамен на получение поясов.

    Как сообщает Report, экзамен открыт для всех, кто занимается дзюдо и достиг 7-летнего возраста.

    Выбор пояса будет осуществляться с учетом соответствия возрастной категории. Кандидатам, успешно сдавшим экзамен, АФД вручит соответствующий пояс и сертификат.

    Экзамен пройдет в Учебно-тренировочном центре национальных сборных по дзюдо.

    Отметим, что с текущего года спортсменам, не имеющим определенной поясной степени, участие в соревнованиях разрешаться не будет.

    Bakıda kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçiriləcək

    Лента новостей