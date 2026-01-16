В Баку состоится официальный экзамен по поясным разрядам
В Баку с 31 января по 1 февраля по инициативе Азербайджанской федерации дзюдо (АФД) будет организован официальный экзамен на получение поясов.
Как сообщает Report, экзамен открыт для всех, кто занимается дзюдо и достиг 7-летнего возраста.
Выбор пояса будет осуществляться с учетом соответствия возрастной категории. Кандидатам, успешно сдавшим экзамен, АФД вручит соответствующий пояс и сертификат.
Экзамен пройдет в Учебно-тренировочном центре национальных сборных по дзюдо.
Отметим, что с текущего года спортсменам, не имеющим определенной поясной степени, участие в соревнованиях разрешаться не будет.
