О нас

В Баку состоится международный теннисный турнир

В Баку состоится международный теннисный турнир При организации Федерации тенниса Азербайджана в Баку пройдет еще одно международное соревнование.
Индивидуальные
21 ноября 2022 г. 18:35
В Баку состоится международный теннисный турнир

При организации Федерации тенниса Азербайджана в Баку пройдет еще одно международное соревнование.

Как сообщили Report в федерации, в рамках сотрудничества Федерации тенниса Азербайджана и Международной федерации тенниса в Бакинской теннисной академии пройдут турниры J4 Baku (Grade 4) среди спортсменов до 18 лет.

Турнир, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, пройдет с 26 ноября по 11 декабря.

Отметим, что турнир такого рода впервые проводится в Азербайджане. В соревнованиях примут участие спортсмены из Беларуси, Болгарии, Франции, Грузии, Хорватии, Ирана, Израиля, Италии, Канады, Узбекистана, Польши, Румынии, России, Сербии, Словакии, Турции и Украины.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bakıda beynəlxalq tennis turniri keçiriləcək

Другие новости из категории

Сборная Азербайджана по шахматам проведет очередные встречи на чемпионате мира
Сборная Азербайджана по шахматам проведет очередные встречи на чемпионате мира
21 ноября 2022 г. 10:29
Азербайджанские тхэквондисты завершили мундиаль с одной медалью
Азербайджанские тхэквондисты завершили мундиаль с одной медалью
21 ноября 2022 г. 09:28
BСC: Проведение спринтерской гонки на Гран-при Азербайджана пока не подтверждено
BСC: Проведение спринтерской гонки на Гран-при Азербайджана пока не подтверждено
20 ноября 2022 г. 17:25
Представительница Азербайджана вышла в четвертьфинал ЧМ по боксу
Представительница Азербайджана вышла в четвертьфинал ЧМ по боксу
20 ноября 2022 г. 11:29
Формула-1: Впервые на Гран-при Азербайджана будет проведена спринтерская гонка
"Формула-1": Впервые на Гран-при Азербайджана будет проведена спринтерская гонка
20 ноября 2022 г. 10:26
Сегодня стартует чемпионат мира по футболу
Сегодня стартует чемпионат мира по футболу
20 ноября 2022 г. 07:46
Карлсен досрочно стал победителем финального турнира Champions Chess Tour
Карлсен досрочно стал победителем финального турнира Champions Chess Tour
20 ноября 2022 г. 04:41
Джокович вышел в финал Итогового турнира ATP
Джокович вышел в финал Итогового турнира ATP
19 ноября 2022 г. 20:27
Азербайджанский фехтовальщик взял золото на международном турнире
Азербайджанский фехтовальщик взял "золото" на международном турнире
19 ноября 2022 г. 10:53
Азербайджанский тхэквондист вступает в борьбу на чемпионате мира
Азербайджанский тхэквондист вступает в борьбу на чемпионате мира
19 ноября 2022 г. 10:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi