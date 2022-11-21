В Баку состоится международный теннисный турнир

При организации Федерации тенниса Азербайджана в Баку пройдет еще одно международное соревнование.

При организации Федерации тенниса Азербайджана в Баку пройдет еще одно международное соревнование.

Как сообщили Report в федерации, в рамках сотрудничества Федерации тенниса Азербайджана и Международной федерации тенниса в Бакинской теннисной академии пройдут турниры J4 Baku (Grade 4) среди спортсменов до 18 лет.

Турнир, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, пройдет с 26 ноября по 11 декабря.

Отметим, что турнир такого рода впервые проводится в Азербайджане. В соревнованиях примут участие спортсмены из Беларуси, Болгарии, Франции, Грузии, Хорватии, Ирана, Израиля, Италии, Канады, Узбекистана, Польши, Румынии, России, Сербии, Словакии, Турции и Украины.