В Баку состоится чемпионат Азербайджана по борьбе

С 24 по 27 декабря в Бакинском дворце спорта пройдет чемпионат Азербайджана по греко-римской и вольной борьбе, организованный Федерацией борьбы Азербайджана совместно с Министерством молодежи и спорта.

С 24 по 27 декабря в Бакинском дворце спорта пройдет чемпионат Азербайджана по греко-римской и вольной борьбе, организованный Федерацией борьбы Азербайджана совместно с Министерством молодежи и спорта.

Как сообщает Report, завоевавшие медали на данных соревнованиях войдут в состав национальных сборных.

Чемпионат будут обслуживать местные и иностранные судьи.

В первые два дня определятся чемпионы страны по греко-римской борьбе, а в последующие - по вольной. Предварительные матчи будут проводиться ежедневно в 10:00, а медальные – в 17:00.

Вход на арену бесплатный.