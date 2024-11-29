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В Баку состоится чемпионат Азербайджана по борьбе

В Баку состоится чемпионат Азербайджана по борьбе С 24 по 27 декабря в Бакинском дворце спорта пройдет чемпионат Азербайджана по греко-римской и вольной борьбе, организованный Федерацией борьбы Азербайджана совместно с Министерством молодежи и спорта.
Индивидуальные
29 ноября 2024 г. 15:37
В Баку состоится чемпионат Азербайджана по борьбе

С 24 по 27 декабря в Бакинском дворце спорта пройдет чемпионат Азербайджана по греко-римской и вольной борьбе, организованный Федерацией борьбы Азербайджана совместно с Министерством молодежи и спорта.

Как сообщает Report, завоевавшие медали на данных соревнованиях войдут в состав национальных сборных.

Чемпионат будут обслуживать местные и иностранные судьи.

В первые два дня определятся чемпионы страны по греко-римской борьбе, а в последующие - по вольной. Предварительные матчи будут проводиться ежедневно в 10:00, а медальные – в 17:00.

Вход на арену бесплатный.

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