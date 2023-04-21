Сегодня в Баку стартует Кубок мира FIG по художественной гимнастике

Сегодня в Баку будет дан старт соревнованиям в рамках Кубка мира FIG по художественной гимнастике.

Сегодня в Баку будет дан старт соревнованиям в рамках Кубка мира FIG по художественной гимнастике.

Как сообщает Report , турнир продлится до 23 апреля. Согласно списку регистрации, в Кубке мира ожидается участие 135 гимнасток из 40 стран в программе индивидуальных и групповых упражнений, которые примут участие в четвертом международном соревновании, организованном в нашей стране по видам гимнастики в этом году.

Нашу страну в индивидуальной программе представят Алина Гезалова и Зохра Агамирова, а также команда в групповых упражнениях в составе - Гюлли Агаларзаде, Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Зейнаба Гумметовой, Елизаветы Лузан и Дарьи Сорокиной.

В ходе трехдневных соревнований гимнастки проведут борьбу в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье.

Согласно традиции, гимнастке и групповой команде, набравшим самый высокий балл за исполнение, будет вручен Кубок AGF Trophy.

Это будет 7-ой Кубок мира по художественной гимнастике, который пройдет в нашей стране по этому виду гимнастики. Наша столица приняла Чемпионат мира по художественной гимнастике в 2005 и 2019 годах и шесть Кубков мира по художественной гимнастике.