В Баку проведена ночь профессионального бокса - ФОТО

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ При организации Магдебургского (Германия) общества "Азербайджанской культуры", Всемирного комитета бокса им. Гейдара Алиева и спортивного клуба "Ходжалы" в Баку провели ночь профессионального бокса.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие более 15 спортсменов из различных стран мира.

Выступивший на мероприятии председатель Магдебургского (Германия) общества "Азербайджанской культуры" и президент Всемирного комитета бокса им. Гейдара Алиева Яшар Нифталиев сказал, что ночь бокса – это продолжение цикла мероприятия по пропаганде Азербайджана. В мероприятии боксеры из ряда европейских стран, а также из Ирана и Казахстана провели профессиональные бои рейтингового характера по 4-6 раундов.

Во время боев в условиях напряженной борьбы 5 азербайджанских спортсменов одержали победу, 1 проиграл.

Я.Нифталиев сказал, что участие в боях азербайджанских спортсменов служит укреплению их позиций на арене мирового профессионального бокса.

Отметим, что профессиональные соревнования такого рода более 10 лет проводятся Всемирным комитетом бокса им. Гейдара Алиева в различных странах мира.