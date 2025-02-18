В Баку прошла отчетно-выборная Генассамблея НОК Азербайджана

В Баку прошла IX отчетно-выборная Генеральная ассамблея Национального Олимпийского комитета Азербайджана.

В Баку прошла IX отчетно-выборная Генеральная ассамблея Национального Олимпийского комитета Азербайджана.

Как сообщает Report, мероприятие прошло в административном здании НОК, участие приняли представители олимпийских и неолимпийских спортивных федераций и спортивных организаций.

Вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде выступил с отчетным докладом о деятельности комитета в 2022-2024 годах. Он отметил, что Азербайджан не только лидер региона по темпам развития в экономической и других сферах, но и широко известен во всем мире как спортивная страна.

Гусейнзаде обратил внимание на ряд крупнейших событий в истории спорта Азербайджана за отчетный период, отметил, что работа НОК была весьма обширной по масштабу, а достигнутые успехи вышли на высокий уровень как по качеству, так и по количеству.

Доклада был единогласно принят посредством голосования. Затем был заслушан отчетный доклад ревизионной комиссии НОК.

Президент Федерации велоспорта Мадат Гулиев, президент Федерации легкой атлетики Джавид Гурбанов и Фарид Мансуров, выступивший от имени спортсменов, высоко оценили отчетный доклад и деятельность НОК, пожелав успехов в будущей работе.

На Генеральной ассамблее президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев был переизбран президентом НОК.

Членами исполнительного комитета НОК избраны Азер Алиев, Чингиз Гусейнзаде, Фарид Мансуров, Земфира Мефтахетдинова, Намиг Абдуллаев, Назим Гусейнов, Эльнур Мамедли, Фаиг Гараев и Алла Гасанова.

Затем состоялись выборы в ревизионную комиссии комитета.