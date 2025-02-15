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В Баку прошла церемония открытия турнира "Большого шлема"

В Баку прошла церемония открытия турнира "Большого шлема" В Баку состоялась церемония открытия турнира "Большого шлема" по дзюдо.
Индивидуальные
15 февраля 2025 г. 17:20
В Баку прошла церемония открытия турнира Большого шлема

В Баку состоялась церемония открытия турнира "Большого шлема" по дзюдо.

Как сообщает Report, в мероприятии на Национальной гимнастической арене приняли участие представители Федерации дзюдо Азербайджана и Международной федерации дзюдо, стран-участниц соревнований, спортсмены и болельщики.

Сначала были представлены флаги всех стран-участниц соревнований.

Затем был показан видеоролик об успешных выступлениях азербайджанских дзюдоистов на международных турнирах.

В своем выступлении президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Набиев обратил внимание на успехи дзюдоистов на Олимпиаде в Париже в прошлом году. Он рассказал о пользе этого турнира для азербайджанского спорта и пожелал дзюдоистам успехов.

Затем выступил президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер. Он также пожелал удачи спортсменам, участвующим в "Большом шлеме". Он положительно отозвался о соревновании, проводимом в Азербайджане, и объявил турнир открытым.

На церемонии прозвучали гимны Азербайджана и Международной федерации дзюдо, после чего начались финальные поединки второго дня.

Отметим, что турнир завершится 16 февраля. Азербайджан представлен на соревнованиях 32 спортсменами.

Фото: Вугар Ханларов

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda "Böyük Dəbilqə" turnirinin açılış mərasimi keçirilib

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