В Баку прошла церемония открытия турнира "Большого шлема"

В Баку состоялась церемония открытия турнира "Большого шлема" по дзюдо.

В Баку состоялась церемония открытия турнира "Большого шлема" по дзюдо.

Как сообщает Report, в мероприятии на Национальной гимнастической арене приняли участие представители Федерации дзюдо Азербайджана и Международной федерации дзюдо, стран-участниц соревнований, спортсмены и болельщики.

Сначала были представлены флаги всех стран-участниц соревнований.

Затем был показан видеоролик об успешных выступлениях азербайджанских дзюдоистов на международных турнирах.

В своем выступлении президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Набиев обратил внимание на успехи дзюдоистов на Олимпиаде в Париже в прошлом году. Он рассказал о пользе этого турнира для азербайджанского спорта и пожелал дзюдоистам успехов.

Затем выступил президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер. Он также пожелал удачи спортсменам, участвующим в "Большом шлеме". Он положительно отозвался о соревновании, проводимом в Азербайджане, и объявил турнир открытым.

На церемонии прозвучали гимны Азербайджана и Международной федерации дзюдо, после чего начались финальные поединки второго дня.

Отметим, что турнир завершится 16 февраля. Азербайджан представлен на соревнованиях 32 спортсменами.

Фото: Вугар Ханларов