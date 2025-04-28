В Баку прошла церемония открытия турнира "Битва чемпионов"

В Баку прошла церемония открытия турнира "Битва чемпионов"

Состоялась церемония открытия турнира "Битва чемпионов", организованного совместно Федерацией шахмат Азербайджана, Министерством молодежи и спорта и Национальным музеем ковра.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов.

Директор музея Амина Меликова приветствовала участников мероприятия и шахматистов. Затем был продемонстрирован презентационный видеоролик соревнования.

После этого президенту ФИДЕ и президенту шахматной федерации Турции Фетхи Апайдыну были вручены памятные подарки.

Отметим, что турнир "Битва чемпионов" будет проходить в Национальном музее ковра до 30 апреля. Азербайджанский гроссмейстер Рауф Мамедов встретится с узбекистанцем Рустамом Касымжановым.

В другом матче чемпионка Азербайджана Гюнай Мамедзаде встретится с чемпионкой мира и Европы Антоанетой Стефановой (Болгария).