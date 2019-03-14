В Баку прошла церемония открытия Кубка мира по спортивной гимнастике

В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по мужской и женской спортивной гимнастике.

Как сообщает Report, на мероприятии, которое состоялось на Национальной гимнастической арене, были продемонстрированы флаги 41 страны-участницы.

Завотделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации президента Азербайджана Юсуф Мамедалиев поприветствовал страны-участницы.

В своем выступлении он отметил, что автором успехов в спортивной сфере является президент Ильхам Алиев:

"Также велики заслуги первого вице-президента Азербайджана, президента Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой. Баку уже превратился в один из гимнастических центров мира".

Ю.Мамедалиев пожелал успехов участникам соревнования и объявил Кубок мира открытым. Затем стартовал Кубок мира.

Отметим, что 4-дневное соревнование будет носить квалификационный характер к Летним олимпийским играм "Токио 2020". В соревновании померятся силами около 120 гимнастов и более 40 гимнасток из 41 страны. В первые два дня состоятся квалификационные, в последующие два дня – финальные этапы. 15 марта гимнастам, набравшим наибольшее количество баллов, вручат традиционный кубок "AGF Trophy".

Азербайджан на Кубке мира представят 4 спортивных гимнаста, среди них трое мужчин и одна женщина. В соревновании среди мужчин примут участие Мурад Агарзаев (вольные упражнения, конь, опорные прыжки), Никита Симонов (кольца, брусья и турник), Иван Тихонов (все упражнения), среди женщин – Марина Некрасова (все упражнения).