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В Баку прошла церемония открытия Европейского олимпийского квалификационного турнира по борьбе

В Баку прошла церемония открытия Европейского олимпийского квалификационного турнира по борьбе В Баку прошла церемония открытия Европейского олимпийского квалификационного турнира по борьбе.
Индивидуальные
5 апреля 2024 г. 19:10
В Баку прошла церемония открытия Европейского олимпийского квалификационного турнира по борьбе

В Баку прошла церемония открытия Европейского олимпийского квалификационного турнира по борьбе.

Как сообщает Report, в мероприятии на Национальной гимнастической арене приняли участие вице-президент Федерации борьбы Азербайджана, член бюро Объединенного мира борьбы (United World Wrestling - UWW) Намиг Алиев и вице-президент UWW Теодорос Хамакос.

Намиг Алиев поприветствовал спортсменов и пожелал им успехов. Т.Хамакос поблагодарил Азербайджан за проведение соревнований.

В рамках турнира стартовал полуфинальный этап по греко-римской борьбе.

Напомним, что двое спортсменов из каждой весовой категории, которые выйдут в финал, обеспечат себе путевку на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Турнир завершится 7 апреля.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Avropa Olimpiya Təsnifat turnirinin açılış mərasimi keçirilib

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