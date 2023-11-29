В Баку прошла церемония открытия чемпионата мира по борьбе среди военнослужащих

В Баку прошла церемония открытия чемпионата мира по борьбе среди военнослужащих

В Баку прошла церемония открытия 36-го чемпионата мира по борьбе среди военнослужащих, организованного Государственной пограничной службой и Министерством молодежи и спорта.

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В Баку прошла церемония открытия 36-го чемпионата мира по борьбе среди военнослужащих, организованного Государственной пограничной службой и Министерством молодежи и спорта. Как сообщает Report, мероприятие прошло в спортивном центре "Сархадчи". На открытии выступили заместитель министра молодежи и спорта Марьяна Васильева, вице-президент Международного совета военного спорта по Европе Дирк Шведе и заместитель начальника Государственной пограничной службы, генерал-лейтенант Аббас Халилов. В чемпионате принимают участие 222 спортсмена (176 мужчин, 46 женщин) из 18 стран. Соревнования завершатся 3 декабря. Подпишитесь на наш Telegram канал