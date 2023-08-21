В Баку прошла церемония награждения в рамках Кубка мира по шахматам среди женщин

В Баку состоялась церемония награждения победителей Кубка мира по шахматам среди женщин.

В Баку состоялась церемония награждения победителей Кубка мира по шахматам среди женщин.

Как сообщает Report , в мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, президент FIDE Аркадий Дворкович, президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов.

Церемония началась с исполнения Государственного гимна Азербайджана и официального гимна FIDE. Выступавшие подчеркнули, что турнир был организован на самом высоком уровне.

В завершение были награждены шахматистки, занявшие первые три места.

Напомним, что россиянка Александра Горячкина, выступавшая под флагом FIDE, завоевала золотую медаль и стала обладательницей Кубка мира, Нургюль Салимова из Болгарии взяла серебро, а украинка Анна Музычук удостоилась бронзовой медали.

Выступления мужчин в рамках Кубка мира завершатся 24 августа.