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В Баку прошла церемония награждения в рамках Кубка мира по шахматам среди женщин

В Баку прошла церемония награждения в рамках Кубка мира по шахматам среди женщин В Баку состоялась церемония награждения победителей Кубка мира по шахматам среди женщин.
Индивидуальные
21 августа 2023 г. 21:30
В Баку прошла церемония награждения в рамках Кубка мира по шахматам среди женщин

В Баку состоялась церемония награждения победителей Кубка мира по шахматам среди женщин.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, президент FIDE Аркадий Дворкович, президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов.

Церемония началась с исполнения Государственного гимна Азербайджана и официального гимна FIDE. Выступавшие подчеркнули, что турнир был организован на самом высоком уровне.

В завершение были награждены шахматистки, занявшие первые три места.

Напомним, что россиянка Александра Горячкина, выступавшая под флагом FIDE, завоевала золотую медаль и стала обладательницей Кубка мира, Нургюль Салимова из Болгарии взяла серебро, а украинка Анна Музычук удостоилась бронзовой медали.

Выступления мужчин в рамках Кубка мира завершатся 24 августа.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDünya Kuboku: Qadın şahmatçılar mükafatlandırılıblar

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