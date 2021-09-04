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В Баку прошел велопробег в честь 30-летия независимости Туркменистана

В Баку прошел велопробег в честь 30-летия независимости Туркменистана В субботу 4 сентября в столице Азербайджана состоялся велопробег, приуроченный к 30-й годовщине независимости Туркменистана, организованный Посольством Туркменистана в Азербайджанской Республике совместно с Управлением приморского национального парка Баку
Индивидуальные
4 сентября 2021 г. 15:23
В Баку прошел велопробег в честь 30-летия независимости Туркменистана

В субботу 4 сентября в столице Азербайджана состоялся велопробег, приуроченный к 30-й годовщине независимости Туркменистана, организованный Посольством Туркменистана в Азербайджанской Республике совместно с Управлением приморского национального парка Баку.

Как сообщает Report, маршрут велопробега пролегал по специально отведенной велосипедной дорожке Приморского бульвара, являющегося одним из любимых уголков жителей и гостей Баку.

Велопробег стартовал в 10:00 на Площади государственного флага. В нем приняли участие представители дипломатического корпуса, студенты и любители велосипедного спорта.

Участники велопробега получили огромный заряд энергии и положительные эмоции, посвятив свои выходные спорту. Подобные мероприятия проводятся в целях пропаганды принципов здорового образа жизни и формирования позитивных интересов, направленных на достижение новых успехов.

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