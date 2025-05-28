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В Баку прошел велопробег, приуроченный ко Дню независимости

В Баку прошел велопробег, приуроченный ко Дню независимости Министерство молодежи и спорта, Федерация велоспорта Азербайджана и Общественное объединение "Региональное развитие" организовали в рамках Года Конституции и Суверенитета велопробег, приуроченный к 28 Мая – Дню независимости.
Индивидуальные
28 мая 2025 г. 20:27
В Баку прошел велопробег, приуроченный ко Дню независимости

Министерство молодежи и спорта, Федерация велоспорта Азербайджана и Общественное объединение "Региональное развитие" организовали в рамках Года Конституции и Суверенитета велопробег, приуроченный к 28 Мая – Дню независимости.

Об этом Report сообщили в Федерации велоспорта Азербайджана.

Согласно информации, более 300 велосипедистов и паравелосипедистов, принявших участие в мероприятии, в сопровождении группы мотоциклистов "Дорога Победы", развевавших трехцветные флаги Азербайджана, стартовали от Велопарка и проехали по маршруту мечеть Бибиэйбат – Дворец водных видов спорта – Площадь Государственного флага. В завершение мероприятия активным участникам велопробега были вручены сертификаты.

Первый вице-президент Федерации велоспорта Азербайджана Сахиб Алекберов сообщил, что основной целью федерации является поддержка развития велосипедного спорта как вида спорта и его широкого использования в качестве средства передвижения. По его словам, в нашей стране для этого есть вся необходимая инфраструктура, и подобные мероприятия вносят большой вклад в пропагандистскую работу среди населения.

Представитель организации добавил, что новоизбранное руководство Федерации велоспорта Азербайджана в настоящее время ведет переговоры о восстановлении в календаре Международного союза велосипедистов (UCI) гонки Tour d’Azerbaidjan, которая приобрела большую популярность в мировом велоспорте.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda 28 May – Müstəqillik Gününə həsr olunmuş veloyürüş keçirilib

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