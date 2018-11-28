В Баку прошел учебный семинар по вопросам борьбы с допингом

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/Национальное Антидопинговое Агентство Азербайджана и Федерация Фехтования Азербайджана организовали учебный семинар по вопросам борьбы с допингом.

Как передает Report, в мероприятии приняли участие члены сборной команды по фехтованию, тренерского штаба и федерации.

На семинаре участники были проинформированы о нарушениях антидопинговых правил, угрозах допинга и процессе допинг-контроля. Менеджер по образованию и обучению Лала Гаджиева рассказала о штрафах, которые будут применяться, если правила не будут соблюдены. На семинаре спортсменам было сказано, что они могут быть подвергнуты допинг-тестированию в любое время и без предупреждения. Согласно правилам, спортсмен должен соблюдать антидопинговые правила, гарантировать, что запрещенные вещества и методы не используются, и убедится, что предписанное ему лечение не противопоказано в антидопинговыми правилами, предоставлять необходимую информацию. В ходе встречи были заданы интерактивные вопросы и получены ответы на них.