В Баку прошел сеанс одновременной игры в шахматы, посвященный 100-летию Гейдара Алиева

На Приморском бульваре в Баку организован сеанс одновременной игры в шахматы, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

На Приморском бульваре в Баку организован сеанс одновременной игры в шахматы, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, организаторами мероприятия являются Министерство молодежи и спорта и Федерация шахмат Азербайджана.

Трехкратный чемпион Европы, двукратный чемпион мира среди молодежи Шахрияр Мамедьяров, трехкратный чемпион Европы, победитель Кубка мира Теймур Раджабов, трехкратные чемпионы континента Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, а также победители и призеры чемпионатов мира, Европы в разных возрастных группах Абдулла Гадимбейли, Зейнаб Мамедьярова и Гюльнар Мамедова сыграли с юными шахматистами.

В двухчасовой сессии 15 партий завершились вничью, в двух играх победу одержали юниоры.

В конце мероприятия юным спортсменам были вручены памятные подарки Федерации шахмат Азербайджана.

Сеансы одновременной игры в шахматы на 100 досках, посвященные 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, в ближайшие месяцы будут организованы в других регионах.