О нас

В Баку прошел сеанс одновременной игры в шахматы, посвященный 100-летию Гейдара Алиева

В Баку прошел сеанс одновременной игры в шахматы, посвященный 100-летию Гейдара Алиева На Приморском бульваре в Баку организован сеанс одновременной игры в шахматы, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Индивидуальные
10 мая 2023 г. 13:53
В Баку прошел сеанс одновременной игры в шахматы, посвященный 100-летию Гейдара Алиева

На Приморском бульваре в Баку организован сеанс одновременной игры в шахматы, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, организаторами мероприятия являются Министерство молодежи и спорта и Федерация шахмат Азербайджана.

Трехкратный чемпион Европы, двукратный чемпион мира среди молодежи Шахрияр Мамедьяров, трехкратный чемпион Европы, победитель Кубка мира Теймур Раджабов, трехкратные чемпионы континента Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, а также победители и призеры чемпионатов мира, Европы в разных возрастных группах Абдулла Гадимбейли, Зейнаб Мамедьярова и Гюльнар Мамедова сыграли с юными шахматистами.

В двухчасовой сессии 15 партий завершились вничью, в двух играх победу одержали юниоры.

В конце мероприятия юным спортсменам были вручены памятные подарки Федерации шахмат Азербайджана.

Сеансы одновременной игры в шахматы на 100 досках, посвященные 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, в ближайшие месяцы будут организованы в других регионах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоMəşhur şahmatçılar Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunan seansda iştirak ediblər

Другие новости из категории

Определились первые победители проходящего в Баку Кубка мира по стрельбе
Определились первые победители проходящего в Баку Кубка мира по стрельбе
10 мая 2023 г. 14:11
В Баку пройдет турнир по плаванию, посвященный 100-летию Гейдара Алиева
В Баку пройдет турнир по плаванию, посвященный 100-летию Гейдара Алиева
10 мая 2023 г. 10:28
Еще один азербайджанский дзюдоист вступает в борьбу на чемпионате мира
Еще один азербайджанский дзюдоист вступает в борьбу на чемпионате мира
10 мая 2023 г. 09:40
ЧМ: Хидаят Гейдаров проиграл схватку за бронзу
ЧМ: Хидаят Гейдаров проиграл схватку за бронзу
9 мая 2023 г. 20:04
Азербайджанский дзюдоист начнет борьбу на чемпионате мира
Азербайджанский дзюдоист начнет борьбу на чемпионате мира
9 мая 2023 г. 09:47
В США прошел шахматный турнир, посвященный 100-летию Гейдара Алиева
ФотоВ США прошел шахматный турнир, посвященный 100-летию Гейдара Алиева
8 мая 2023 г. 21:49
Состоялась церемония открытия международного турнира, посвященного 100-летию Гейдара Алиева
ФотоСостоялась церемония открытия международного турнира, посвященного 100-летию Гейдара Алиева
8 мая 2023 г. 19:46
Для жителей Баку организованы занятия по гимнастике
ФотоДля жителей Баку организованы занятия по гимнастике
8 мая 2023 г. 17:37
Еще три азербайджанских дзюдоиста приступают к соревнованиям на чемпионате мира
Еще три азербайджанских дзюдоиста приступают к соревнованиям на чемпионате мира
8 мая 2023 г. 09:29
Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Майами Формулы-1
Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Майами Формулы-1
8 мая 2023 г. 01:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi