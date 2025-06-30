В Баку прошел III международный фестиваль "Гимнастика для всех"

В Национальном приморском парке состоялся III Бакинский международный фестиваль "Гимнастика для всех".

В Национальном приморском парке состоялся III Бакинский международный фестиваль "Гимнастика для всех".

Об этом Report сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана.

Двухдневное мероприятие запомнилось интересными выступлениями местных и зарубежных участников.

В соревнованиях приняли участие около 900 человек и 52 команды из 4 стран - Азербайджана, Грузии, Монголии и Уганды.

Участники продемонстрировали свои навыки в двух возрастных категориях - до 50 лет и старше. В рамках фестиваля прошли мастер-классы, яркие командные шествия, выступления по направлению "Гимнастика для всех", а также развлекательные программы для людей всех возрастов.

Гала-шоу, проведенное во второй день фестиваля, запомнилось награждением победителей в номинациях "Лучший костюм", "Лучший перформанс", "Лучший участник", "Самый старший участник", "Самый младший участник" и "Самый активный участник в социальных сетях". Кроме того, участникам, отличившимся в различных категориях, были вручены дипломы.