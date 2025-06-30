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В Баку прошел III международный фестиваль "Гимнастика для всех"

В Баку прошел III международный фестиваль "Гимнастика для всех" В Национальном приморском парке состоялся III Бакинский международный фестиваль "Гимнастика для всех".
Индивидуальные
30 июня 2025 г. 13:11
В Баку прошел III международный фестиваль Гимнастика для всех

В Национальном приморском парке состоялся III Бакинский международный фестиваль "Гимнастика для всех".

Об этом Report сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана.

Двухдневное мероприятие запомнилось интересными выступлениями местных и зарубежных участников.

В соревнованиях приняли участие около 900 человек и 52 команды из 4 стран - Азербайджана, Грузии, Монголии и Уганды.

Участники продемонстрировали свои навыки в двух возрастных категориях - до 50 лет и старше. В рамках фестиваля прошли мастер-классы, яркие командные шествия, выступления по направлению "Гимнастика для всех", а также развлекательные программы для людей всех возрастов.

Гала-шоу, проведенное во второй день фестиваля, запомнилось награждением победителей в номинациях "Лучший костюм", "Лучший перформанс", "Лучший участник", "Самый старший участник", "Самый младший участник" и "Самый активный участник в социальных сетях". Кроме того, участникам, отличившимся в различных категориях, были вручены дипломы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “Gimnastika hamı üçün” üçüncü beynəlxalq festival keçirilib

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