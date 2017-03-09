В Баку прошел дипломатический брифинг, связанный с Исламиадой

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ При совместном сотрудничестве Операционного комитета Игр исламской солидарности "Баку-2017" в Bulvar Otel был организован дипломатический брифинг для руководителей аккредитованных в Азербайджан свыше 100 дипломатических представителей из 60 стран.

Как сообщили Report в Операционном комитете, на брифинге диппредставителям предоставили информацию о новшествах в сферах безопасности и аккредитации во время игр. Кроме того, дипломаты были проинформированы о спортивных соревнованиях, которые в будущем пройдут в Баку.

Поприветствовав на брифинге делегатов, директор протокольного отдела Операционного комитета Игр исламской солидарности "Баку-2017" Пол Фостер проинформировал их об играх и коснулся последних новшеств предстоящих 12–22 мая в Баку IV Игр исламской солидарности: "Мы уверены, что в мире к IV Играм исламской солидарности будет большой интерес. В возникновении интереса к играм и их пропаганде ощущается также необходимость в вашей поддержке. По этой причине, доведение до вашего внимания информации об играх представляет очень большое значение".

Касаясь роли национальных олимпийских комитетов в Исламских играх, руководитель отдела международных связей Национального олимпийского комитета Кенуль Нуруллаева отметила, что во время IV Игр исламской солидарности каждый приехавший в Азербайджан спортсмен продемонстрирует справедливую игру и проявит в отношении друг друга уважение и поддержку: "Верю, что мы как одна семья будем поддерживать все команды и пожелаем каждому из них победы".