В Баку пройдут соревнования по акробатике и аэробике

7 ноября в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева пройдут Чемпионат и Первенство Баку по акробатической гимнастике, а на следующий день - Чемпионат Азербайджана и Баку, а также Первенство Баку по аэробной гимнастике.

7 ноября в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева пройдут Чемпионат и Первенство Баку по акробатической гимнастике, а на следующий день - Чемпионат Азербайджана и Баку, а также Первенство Баку по аэробной гимнастике.

Как сообщает Report, на 29-м Чемпионате страны по акробатической гимнастике выступят 73 спортсменки из Бакинской школы гимнастики, клубов "Оджаг спорт" и "Нефтчи", Детско-юношеской специализированной школы спорта олимпийского резерва №13.

8 ноября на 8-ом Чемпионате по аэробной гимнастике выступят 76 гимнасток клуба "Оджаг спорт" и Сумгайытского олимпийского спортивного комплекса.