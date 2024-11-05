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В Баку пройдут соревнования по акробатике и аэробике

В Баку пройдут соревнования по акробатике и аэробике 7 ноября в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева пройдут Чемпионат и Первенство Баку по акробатической гимнастике, а на следующий день - Чемпионат Азербайджана и Баку, а также Первенство Баку по аэробной гимнастике.
Индивидуальные
5 ноября 2024 г. 15:46
В Баку пройдут соревнования по акробатике и аэробике

7 ноября в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева пройдут Чемпионат и Первенство Баку по акробатической гимнастике, а на следующий день - Чемпионат Азербайджана и Баку, а также Первенство Баку по аэробной гимнастике.

Как сообщает Report, на 29-м Чемпионате страны по акробатической гимнастике выступят 73 спортсменки из Бакинской школы гимнастики, клубов "Оджаг спорт" и "Нефтчи", Детско-юношеской специализированной школы спорта олимпийского резерва №13.

8 ноября на 8-ом Чемпионате по аэробной гимнастике выступят 76 гимнасток клуба "Оджаг спорт" и Сумгайытского олимпийского спортивного комплекса.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda akrobatika və aerobika gimnastikası üzrə yarışlar keçiriləcək

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