В Баку пройдет второй Забег Победы

6 ноября Министерство молодежи и спорта организует очередной благотворительный Забег Победы, посвященный Победе Азербайджана в Отечественной войне.

6 ноября Министерство молодежи и спорта организует очередной благотворительный Забег Победы, посвященный Победе Азербайджана в Отечественной войне.

Как сообщили Report в министерстве, забег стартует в Приморском национальном парке, возле фонтана "Семь красавиц".

Желающие принять участие в забеге, который пройдет под лозунгом "Гордо вперед" ("Qürurla irəli"), при регистрации должны будут заплатить 20 манатов. Собранные средства будут потрачены на нужды семей шехидов.

Для участия в забеге лица старше 17 лет до 12:00 4 ноября могут зарегистрироваться по ссылке https://marathon.smartscoring.com/#section-register.

Напомним, что первый Забег Победы прошел 9 ноября прошлого года.