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В Баку пройдет второй Забег Победы

В Баку пройдет второй Забег Победы 6 ноября Министерство молодежи и спорта организует очередной благотворительный Забег Победы, посвященный Победе Азербайджана в Отечественной войне.
Индивидуальные
24 октября 2022 г. 19:45
В Баку пройдет второй Забег Победы

6 ноября Министерство молодежи и спорта организует очередной благотворительный Забег Победы, посвященный Победе Азербайджана в Отечественной войне.

Как сообщили Report в министерстве, забег стартует в Приморском национальном парке, возле фонтана "Семь красавиц".

Желающие принять участие в забеге, который пройдет под лозунгом "Гордо вперед" ("Qürurla irəli"), при регистрации должны будут заплатить 20 манатов. Собранные средства будут потрачены на нужды семей шехидов.

Для участия в забеге лица старше 17 лет до 12:00 4 ноября могут зарегистрироваться по ссылке https://marathon.smartscoring.com/#section-register.

Напомним, что первый Забег Победы прошел 9 ноября прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda xeyriyyə məqsədi ilə II “Qələbə qaçışı” keçiriləcək

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