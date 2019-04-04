В Баку пройдет велопробег под девизом "Меньше автомобилей - больше жизни"

В Баку под девизом "Меньше автомобилей - больше жизни" ("Az avtomobil, çox həyat") пройдет велопробег, приуроченный ко Всемирному дню здоровья.

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказала руководитель пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

По ее словам, велопробег, проводимый по инициативе министерства экологии и природных ресурсов и Всемирной организации здравоохранения, организуют 7 апреля в Велопарке. Цель акции - привить людям здоровый образ жизни, а также сформировать традиции отдыха без автомобиля в выходные дни.