О нас

В Баку пройдет посвященный 100-летию Гейдара Алиева Международный шахматный фестиваль

В Баку пройдет посвященный 100-летию Гейдара Алиева Международный шахматный фестиваль В Баку пройдет Международный шахматный фестиваль “Baku Open 2023”.
Индивидуальные
14 марта 2023 г. 15:13
В Баку пройдет посвященный 100-летию Гейдара Алиева Международный шахматный фестиваль

В Баку пройдет Международный шахматный фестиваль “Baku Open 2023”.

Как сообщили Report в Федерации шахмат Азербайджана (ФША), престижный турнир, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, состоится в "Baku Crystal Hall".

Соревнования пройдут в трех группах (A, B и C) в соответствии с рейтингом участников. Все три группы пройдут 9 туров по швейцарской системе.

Общий призовой фонд турнира составляет 55 тыс. долларов США. Победитель соревнований в группе А будет награжден кубком и финансовым призом в размере 12 тыс. долларов. Победители всех возрастов в группе C в дальнейшем примут участие в юношеском чемпионате Европы в Румынии.

Первый тур соревнований начнется 4 мая в 14:30. Завершится фестиваль 12 мая.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunan Beynəlxalq Şahmat Festivalı keçiriləcək

Другие новости из категории

В Баку введена в эксплуатацию спортивная зона
ФотоВ Баку введена в эксплуатацию "спортивная зона"
14 марта 2023 г. 12:22
Фарид Гаибов: Все гимнасты нацелены на наилучшие результаты в рамках олимпиады
Фарид Гаибов: Все гимнасты нацелены на наилучшие результаты в рамках олимпиады
14 марта 2023 г. 10:43
На побережье озера Беюк Шор открылась беговая дорожка
ФотоНа побережье озера Беюк Шор открылась беговая дорожка
14 марта 2023 г. 10:03
Азербайджанский борец вышел в финал ЧЕ
ФотоАзербайджанский борец вышел в финал ЧЕ
13 марта 2023 г. 22:10
Чемпионат мира по тхэквондо пройдет в Бакинском кристальном зале
Чемпионат мира по тхэквондо пройдет в Бакинском кристальном зале
13 марта 2023 г. 17:45
Известный российский гимнаст встретился с членами сборной Азербайджана
ВидеоИзвестный российский гимнаст встретился с членами сборной Азербайджана
13 марта 2023 г. 15:44
Азербайджанские гимнасты завоевали золотую медаль в Португалии
Азербайджанские гимнасты завоевали золотую медаль в Португалии
13 марта 2023 г. 10:12
Азербайджанские борцы вступают в борьбу на чемпионате Европы
Азербайджанские борцы вступают в борьбу на чемпионате Европы
13 марта 2023 г. 09:51
Определились все медалисты Кубка мира по спортивной гимнастике
Определились все медалисты Кубка мира по спортивной гимнастике
12 марта 2023 г. 16:29
В Мингячевире организован Кубок молодежи по гребле
ФотоВ Мингячевире организован "Кубок молодежи" по гребле
11 марта 2023 г. 23:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi