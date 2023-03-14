В Баку пройдет посвященный 100-летию Гейдара Алиева Международный шахматный фестиваль

В Баку пройдет Международный шахматный фестиваль “Baku Open 2023”.

В Баку пройдет Международный шахматный фестиваль “Baku Open 2023”.

Как сообщили Report в Федерации шахмат Азербайджана (ФША), престижный турнир, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, состоится в "Baku Crystal Hall".

Соревнования пройдут в трех группах (A, B и C) в соответствии с рейтингом участников. Все три группы пройдут 9 туров по швейцарской системе.

Общий призовой фонд турнира составляет 55 тыс. долларов США. Победитель соревнований в группе А будет награжден кубком и финансовым призом в размере 12 тыс. долларов. Победители всех возрастов в группе C в дальнейшем примут участие в юношеском чемпионате Европы в Румынии.

Первый тур соревнований начнется 4 мая в 14:30. Завершится фестиваль 12 мая.