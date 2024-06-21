В Баку пройдет открытое первенство по гребле

24 июня состоится открытое первенство Баку по гребле.
Как сообщает Report, соревнования пройдут при совместной организации Федерации каноэ и гребли Азербайджана и Управления молодежи и спорта города Баку.
Первенство пройдет перед зданием федерации на территории Приморского бульвара. Наряду со столичными спортсменами в соревнованиях примут участие около 80 молодых гребцов из Мингячевира.
Гребцы будут состязаться в академической гребле, а также гребле на байдарках и каноэ.
Отметим, что одним из главных приоритетов Федерации каноэ и гребли Азербайджана является дальнейшая популяризация гребли среди подростков и молодежи, обеспечение ее массовости. Цель проведения открытого первенства Баку заключается в отборе новых, перспективных спортсменов из числа молодежи, привлечение их в состав национальной команды в будущем.