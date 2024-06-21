О нас

В Баку пройдет открытое первенство по гребле

В Баку пройдет открытое первенство по гребле 24 июня состоится открытое первенство Баку по гребле.
Индивидуальные
21 июня 2024 г. 12:35
В Баку пройдет открытое первенство по гребле

24 июня состоится открытое первенство Баку по гребле.

Как сообщает Report, соревнования пройдут при совместной организации Федерации каноэ и гребли Азербайджана и Управления молодежи и спорта города Баку.

Первенство пройдет перед зданием федерации на территории Приморского бульвара. Наряду со столичными спортсменами в соревнованиях примут участие около 80 молодых гребцов из Мингячевира.

Гребцы будут состязаться в академической гребле, а также гребле на байдарках и каноэ.

Отметим, что одним из главных приоритетов Федерации каноэ и гребли Азербайджана является дальнейшая популяризация гребли среди подростков и молодежи, обеспечение ее массовости. Цель проведения открытого первенства Баку заключается в отборе новых, перспективных спортсменов из числа молодежи, привлечение их в состав национальной команды в будущем.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Avarçəkmə üzrə açıq Bakı birinciliyi keçiriləcək

Экслюзивные новости

Глава Укрэнерго: Более половины энергосети страны повреждено
Глава "Укрэнерго": Более половины энергосети страны повреждено
20 июня 2024 г. 17:08
Министр: С нового учебного года история Азербайджана в русском секторе будет преподаваться на азербайджанском языке
ФотоМинистр: С нового учебного года история Азербайджана в русском секторе будет преподаваться на азербайджанском языке
14 июня 2024 г. 14:19
Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса
Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса
12 июня 2024 г. 15:48
Гендиректор АБР: Прогресс Азербайджана в ВИЭ даст импульс региональной торговле
Гендиректор АБР: Прогресс Азербайджана в ВИЭ даст импульс региональной торговле
12 июня 2024 г. 10:00
Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
10 июня 2024 г. 15:22
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
7 июня 2024 г. 16:13
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
7 июня 2024 г. 14:09
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
7 июня 2024 г. 11:55
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
ФотоГендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
7 июня 2024 г. 09:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi