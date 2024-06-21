В Баку пройдет открытое первенство по гребле

24 июня состоится открытое первенство Баку по гребле.

24 июня состоится открытое первенство Баку по гребле.

Как сообщает Report, соревнования пройдут при совместной организации Федерации каноэ и гребли Азербайджана и Управления молодежи и спорта города Баку.

Первенство пройдет перед зданием федерации на территории Приморского бульвара. Наряду со столичными спортсменами в соревнованиях примут участие около 80 молодых гребцов из Мингячевира.

Гребцы будут состязаться в академической гребле, а также гребле на байдарках и каноэ.

Отметим, что одним из главных приоритетов Федерации каноэ и гребли Азербайджана является дальнейшая популяризация гребли среди подростков и молодежи, обеспечение ее массовости. Цель проведения открытого первенства Баку заключается в отборе новых, перспективных спортсменов из числа молодежи, привлечение их в состав национальной команды в будущем.