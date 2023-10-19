В Баку пройдет очередной благотворительный "Забег Победы"

Министерство молодежи и спорта 12 ноября организует очередной благотворительный “Забег Победы”, посвященный победе Азербайджана в Отечественной войне.

Министерство молодежи и спорта 12 ноября организует очередной благотворительный “Забег Победы”, посвященный победе Азербайджана в Отечественной войне.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ведомства, забег будет проходить под девизом ”Вперед с гордостью".

Желающие принять участие при регистрации должны внести взнос в размере не менее 10 манатов, собранные средства будут переданы в фонд YAŞAT.

”Забег Победы“ стартует в Приморском национальном парке, возле фонтана ”Семь красавиц".

Соревнование будет проходить на 2 разных дистанциях (5 км и 10 км). В рамках забега также будут организованы различные развлекательные мероприятия.

Отметим, что ”Забег Победы" проводится ежегодно с 2021 года.