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В Баку пройдет очередной благотворительный "Забег Победы" 

В Баку пройдет очередной благотворительный "Забег Победы"  Министерство молодежи и спорта 12 ноября организует очередной благотворительный “Забег Победы”, посвященный победе Азербайджана в Отечественной войне.
Индивидуальные
19 октября 2023 г. 20:06
В Баку пройдет очередной благотворительный Забег Победы 

Министерство молодежи и спорта 12 ноября организует очередной благотворительный “Забег Победы”, посвященный победе Азербайджана в Отечественной войне.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ведомства, забег будет проходить под девизом ”Вперед с гордостью".

Желающие принять участие при регистрации должны внести взнос в размере не менее 10 манатов, собранные средства будут переданы в фонд YAŞAT.

”Забег Победы“ стартует в Приморском национальном парке, возле фонтана ”Семь красавиц".

Соревнование будет проходить на 2 разных дистанциях (5 км и 10 км). В рамках забега также будут организованы различные развлекательные мероприятия.

Отметим, что ”Забег Победы" проводится ежегодно с 2021 года.

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Версия на азербайджанском языке Gənclər və İdman Nazirliyi xeyriyyə məqsədilə “Qələbə qaçışı” təşkil edəcək

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