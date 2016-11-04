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    В Баку пройдет очередное заседание Координационной комиссии IV Исламских игр солидарности

    На двухдневном мероприятии будет обсужден ряд вопросов

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ 8 ноября в отеле Boulevard в Баку начнется 4-е заседание Координационной комиссии IV Исламских игр солидарности.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявила пресс-секретарь министерства молодежи и спорта Самая Мамедова. 

    Она отметила, что на двухдневном заседании примут участие исполнительный директор IV Исламских игр солидарности, министр Азад Рагимов, 2-й вице-президент Спортивной федерации исламской солидарности (İRİF) Чингиз Гусейнзаде, генсек İRİF Фаисал Абдулазиз Аль-Нассар, 1-й вице-президент, председатель Координационной комиссии, полковник Хамад Калкаба Мальбоум и другие. 

    Согласно программе, в первый день мероприятия будут обсуждены количество спортсменов, которые будут участвовать в соревнованиях, виды спорта, транспорт, инфраструктура, построение работы с волонтерами, а на следующий день - участие спортсменов, спортивные соревнования, маркетинг, коммерция, а также церемонии открытия и закрытия. 

    С.Мамедова подчеркнула высокий уровень сотрудничества с Координационной комиссией IV Исламских игр солидарности.

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