В Баку пройдет международный турнир по боксу

В Баку пройдет традиционный международный турнир по боксу среди молодежи, посвященный памяти основоположника азербайджанского бокса Аббаса Агаларова.
Как сообщает Report, в соревнованиях, которые стартуют сегодня в Бакинском центре бокса, примут участие семь команд - сборные Азербайджана, России, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Саудовской Аравии, а также команда Европейской конфедерации бокса (EUBC).
Церемония открытия турнира с участием 97 боксеров состоится в 14:30. Соревнования завершатся 22 декабря.
Отметим, что супервайзером турнира является серб Драголюб Радович, а главным судьей - Анар Бабанлы.