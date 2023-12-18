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В Баку пройдет международный турнир по боксу

В Баку пройдет международный турнир по боксу В Баку пройдет традиционный международный турнир по боксу среди молодежи, посвященный памяти основоположника азербайджанского бокса Аббаса Агаларова.
Индивидуальные
18 декабря 2023 г. 12:23
В Баку пройдет международный турнир по боксу

В Баку пройдет традиционный международный турнир по боксу среди молодежи, посвященный памяти основоположника азербайджанского бокса Аббаса Агаларова.

Как сообщает Report, в соревнованиях, которые стартуют сегодня в Бакинском центре бокса, примут участие семь команд - сборные Азербайджана, России, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Саудовской Аравии, а также команда Европейской конфедерации бокса (EUBC).

Церемония открытия турнира с участием 97 боксеров состоится в 14:30. Соревнования завершатся 22 декабря.

Отметим, что супервайзером турнира является серб Драголюб Радович, а главным судьей - Анар Бабанлы.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda boks üzrə beynəlxalq turnir keçiriləcək

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