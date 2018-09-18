 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку пройдет международный турнир по бадминтону категории "International Challenge"

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ В Баку пройдет международный турнир по бадминтону категории "International Challenge", носящий классификационный характер на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио. 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации бадминтона Азербайджана, включенный в календарный план Международной федерации бадминтона на 2019 год "Azerbaijan International 2019" будет организован в Бакинском дворце спорта. 

    Отметим, что международный турнир пройдет 6-9 июня 2019 года. Определятся победители по 5 категориям. Общий призовой фонд соревнований - 25 тыс. долларов. Это станет самым крупным проводимым в Баку турниром по бадминтону. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi