Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ В Баку пройдет международный турнир по бадминтону категории "International Challenge", носящий классификационный характер на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации бадминтона Азербайджана, включенный в календарный план Международной федерации бадминтона на 2019 год "Azerbaijan International 2019" будет организован в Бакинском дворце спорта.

Отметим, что международный турнир пройдет 6-9 июня 2019 года. Определятся победители по 5 категориям. Общий призовой фонд соревнований - 25 тыс. долларов. Это станет самым крупным проводимым в Баку турниром по бадминтону.