В Баку пройдет “Кубок посла Республики Корея” по тхэквондо

В Баку 13 октября состоится "Кубок посла Республики Корея" по тхэквондо среди молодежи.

В Баку 13 октября состоится "Кубок посла Республики Корея" по тхэквондо среди молодежи.

Как сообщили Report в Федерации тхэквондо Азербайджана, турнир будет организован при сотрудничестве посольства Республики Корея и азербайджанской федерации тхэквондо.

В соревнованиях, которые пройдут в спортивно-оздоровительном центре МЧС, примут участие до 150 спортсменов.

Спортсмены 2007-2009 годов рождения будут бороться за 10 комплектов медалей. Мальчики будут соревноваться в весовых категориях 48, 55, 63, 73, +73 кг, а девочки – в 44, 49, 55, 63 и +63 кг.

Победители будут награждены кубками, дипломами, медалями и ценными подарками от Федерации тхэквондо Азербайджана и посольства Республики Корея.