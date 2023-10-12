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В Баку пройдет “Кубок посла Республики Корея” по тхэквондо

В Баку пройдет “Кубок посла Республики Корея” по тхэквондо В Баку 13 октября состоится "Кубок посла Республики Корея" по тхэквондо среди молодежи.
Индивидуальные
12 октября 2023 г. 10:29
В Баку пройдет “Кубок посла Республики Корея” по тхэквондо

В Баку 13 октября состоится "Кубок посла Республики Корея" по тхэквондо среди молодежи.

Как сообщили Report в Федерации тхэквондо Азербайджана, турнир будет организован при сотрудничестве посольства Республики Корея и азербайджанской федерации тхэквондо.

В соревнованиях, которые пройдут в спортивно-оздоровительном центре МЧС, примут участие до 150 спортсменов.

Спортсмены 2007-2009 годов рождения будут бороться за 10 комплектов медалей. Мальчики будут соревноваться в весовых категориях 48, 55, 63, 73, +73 кг, а девочки – в 44, 49, 55, 63 и +63 кг.

Победители будут награждены кубками, дипломами, медалями и ценными подарками от Федерации тхэквондо Азербайджана и посольства Республики Корея.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda taekvondo üzrə “Koreya səfiri kuboku” keçiriləcək

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