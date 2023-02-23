В Баку пройдет Кубок мира по художественной гимнастике

21-23 апреля в Баку пройдет Кубок мира по художественной гимнастике.

21-23 апреля в Баку пройдет Кубок мира по художественной гимнастике.

Как передает Report со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана, согласно списку регистрации, в соревновании примут участие представительницы 46 стран мира, которые выступят как в индивидуальной программе, так и в программе групповых упражнений.

В ходе трехдневного Кубка его участницы поведут борьбу в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье.

Традиционно, гимнастке и групповой команде, набравшим самый высокий балл на соревновании, будет вручен Кубок AGF Trophy.

Отметим, что данные соревнования станут десятым по счету Кубком мира по художественной гимнастике, организованным в нашей стране. Напомним, что в 2005 и 2019 годах в столице Азербайджана были проведены чемпионаты мира по художественной гимнастике, а также ранее Баку принял девять Кубков мира по данной дисциплине.