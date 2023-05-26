В Баку пройдет концерт, посвященный чемпионату мира

В парке Центра Гейдара Алиева пройдет концерт, посвященный чемпионату мира по тхэквондо, который состоится в Баку.

В парке Центра Гейдара Алиева пройдет концерт, посвященный чемпионату мира по тхэквондо, который состоится в Баку.

Как сообщает Report, концертная программа с участием народной артистки Айгюн Кязымовой, Мири Юсифа, Илкина Фуадоглу и Dj Николаса начнется 27 мая в 18:00.

Вход бесплатный.

Напомним, что 26-е по счету соревнование будет приурочено к 50-летию Всемирной федерации тхэквондо. Юбилейное мероприятие будет отмечаться в Баку. На турнир зарегистрировалось до 1 тыс. спортсменов из 145 стран, ожидается, что соревнование соберет около 2 тыс. гостей. По случаю чемпионата планируется организовать специальный прием.

Соревнование пройдет в Baku Crystal Hall с 29 мая по 4 июня.