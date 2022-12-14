В Баку проходят учебно-тренировочные сборы для гимнастов из регионов

Члены секции художественной гимнастики Абшеронского и Агдашского спортивных олимпийских комплексов посетили Баку для участия в учебно-тренировочных сборах, проходящих на Национальной арене гимнастики.

Члены секции художественной гимнастики Абшеронского и Агдашского спортивных олимпийских комплексов посетили Баку для участия в учебно-тренировочных сборах, проходящих на Национальной арене гимнастики.

Как сообщили Report в Федерации гимнастики Азербайджана, в занятиях, которые продлятся до 17 декабря, принимают участие 11 спортсменов из двух команд. Целью проведения занятий является развитие гимнастики в регионах, повышение уровня подготовки спортсменов.

Отметим, что секция спортивной гимнастики действует в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе с 2021 года, а в Агдашском олимпийском спортивном комплексе – с 2015 года.