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В Баку проходят учебно-тренировочные сборы для гимнастов из регионов

В Баку проходят учебно-тренировочные сборы для гимнастов из регионов Члены секции художественной гимнастики Абшеронского и Агдашского спортивных олимпийских комплексов посетили Баку для участия в учебно-тренировочных сборах, проходящих на Национальной арене гимнастики.
Индивидуальные
14 декабря 2022 г. 15:59
В Баку проходят учебно-тренировочные сборы для гимнастов из регионов

Члены секции художественной гимнастики Абшеронского и Агдашского спортивных олимпийских комплексов посетили Баку для участия в учебно-тренировочных сборах, проходящих на Национальной арене гимнастики.

Как сообщили Report в Федерации гимнастики Азербайджана, в занятиях, которые продлятся до 17 декабря, принимают участие 11 спортсменов из двух команд. Целью проведения занятий является развитие гимнастики в регионах, повышение уровня подготовки спортсменов.

Отметим, что секция спортивной гимнастики действует в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе с 2021 года, а в Агдашском олимпийском спортивном комплексе – с 2015 года.

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Версия на азербайджанском языке Bölgə gimnastları Bakıda təlim-məşq toplanışına qatılıblar

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